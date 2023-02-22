В Крыму осудили военного, который не вернулся в срок на службу из отпуска

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке Фото: Артем КИЛЬКИН

В Крыму вынесли приговор военнослужащему, которого обвинили в неявке в срок без уважительных причин на службу продолжительностью свыше одного месяца из отпуска.

- 27 августа 2022 г. военнослужащий по контракту, с целью временного уклонения от исполнения обязанностей военной службы, без уважительных причин не явился из отпуска в воинскую часть и проживал со своей семьей, проводя время по своему усмотрению. 30 сентября 2022 г. подсудимый добровольно прибыл в военный следственный отдел, чем его незаконное нахождение вне военной службы было прекращено, - говорится в сообщении пресс-службы Крымского гарнизонного военного суда.

Военного осудили на один год лишения свободы в колонии-поселении.

Ранее сообщалось, что в Крыму учитель музыки попался на выращивании марихуаны.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50