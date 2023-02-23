Пожар на плавучем доке в Севастополе ликвидирован

При пожаре никто не пострадал Фото: Ирина ГЕРЦ

В Южной бухте Севастополя потушили возгорание на плавучем доке. Об этом сообщил губернатор города-героя Михаил Развожаев в своем Tg-канале.

- Пожар на частном судоремонтном заводе «Персей» полностью ликвидирован, - отметил глава Севастополя.

Напомним, возгорание на частном судоремонтном заводе «Персей» произошло вечером 22 февраля. Там загорелся один из плавучих доков. Отмечалось наличие сильного задымления.

В 21:44 22 февраля Михаил Развожаев сообщил о ликвидации пожара. Как подчеркнул губернатор, площадь возгорания составила 25 метров.

К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.