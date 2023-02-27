Хуснуллин: сухопутный маршрут в Крым отремонтируют и расширят

Дорогу в Крым через новые российские регионы отремонтируют и расширят Фото: Алексей БУЛАТОВ

Дорогу в Крым через новые российские регионы отремонтируют и расширят, в настоящее время прорабатываются сроки реализации проекта. Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин в интервью телеканалу «Россия 24».

– Мы в прошлом году успели больше половины отремонтировать. Но сейчас четко совершенно видим, что ее пропускной не хватает. Поэтому мы приняли решение местами ее расширять и делать, например, также объезды населенных пунктов, – сказал Хуснуллин.

Он добавил, что на трассе будут оборудованы съезды к морю.

– Эта дорога - она основная, как «Таврида» в Крыму со всеми съездами к морю, она становится тоже основной дорогой. И надо сделать все съезды к морю. Поэтому это у нас в планах есть. Мы сейчас считаем в деньгах, сроках, – сказал вице-премьер.

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что стоимость строительства автомобильной магистрали Джанкой – Ростов-на-Дону, которая пройдет через новые российские регионы, может составить 350-400 млрд рублей. По качеству новая трасса не будет уступать крымской «Тавриде».

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