В Севастополе будут судить экс-участкового за взятки на сумму 35 тысяч рублей

Прокуратура города Севастополя утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении мужчины 1982 года рождения Фото: Артем КИЛЬКИН

В Севастополе будут судить 41-летнего бывшего участкового за взяточничество, сообщили в пресс-службе прокуратуры города-героя.

- Мужчина в июле-августе 2022 года, являясь в то время участковым уполномоченным полиции, прикомандированным в распоряжение УМВД России по г. Севастополю из органов внутренних дел другого субъекта РФ, получал вознаграждения в виде денег и имущества от лиц, осуществлявших незаконную торговлю морепродуктами на набережной Назукина в Балаклавском районе, - говорится в сообщении.

Общая сумма взяток составила 35 тысяч рублей. За такое вознаграждение служитель закона обещал не составлять административные протоколы по факту нарушений в ведении предпринимательской деятельности. Дело передано в суд.

Ранее сообщалось, что в Крыму осудили четверых участников запрещенной религиозной организации «Свидетели Иеговы»*. Пятый фигурант дела в настоящее время находится в международном розыске

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