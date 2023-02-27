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НовостиПроисшествия27 февраля 2023 11:16

В Севастополе будут судить экс-участкового за взятки на сумму 35 тысяч рублей

За такое вознаграждение он закрывал глаза на незаконную торговлю морепродуктами на набережной Назукина
Екатерина НАЗАРОВА
Прокуратура города Севастополя утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении мужчины 1982 года рождения

Прокуратура города Севастополя утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении мужчины 1982 года рождения

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Севастополе будут судить 41-летнего бывшего участкового за взяточничество, сообщили в пресс-службе прокуратуры города-героя.

- Мужчина в июле-августе 2022 года, являясь в то время участковым уполномоченным полиции, прикомандированным в распоряжение УМВД России по г. Севастополю из органов внутренних дел другого субъекта РФ, получал вознаграждения в виде денег и имущества от лиц, осуществлявших незаконную торговлю морепродуктами на набережной Назукина в Балаклавском районе, - говорится в сообщении.

Общая сумма взяток составила 35 тысяч рублей. За такое вознаграждение служитель закона обещал не составлять административные протоколы по факту нарушений в ведении предпринимательской деятельности. Дело передано в суд.

Ранее сообщалось, что в Крыму осудили четверых участников запрещенной религиозной организации «Свидетели Иеговы»*. Пятый фигурант дела в настоящее время находится в международном розыске

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