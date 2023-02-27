Парки и скверы Симферополя начали готовить к весне

Фото: МБУК «Парки столицы»

В симферопольских парках и скверах стартовали весенние работы – сотрудники МБУК «Парки столицы» начали подготовку клумб к сезонной высадке цветов.

– Проводятся все необходимые агротехнические мероприятия: прополка сорняков, уборка сушняка, рыхление почвы, – сообщается в телеграм-канале «Парков столицы».

Фото: МБУК «Парки столицы»

Также садоводы приступили к формирующей обрезке декоративных деревьев и кустарников. В настоящее время работы проходят в сквере имени Тренева.

Фото: МБУК «Парки столицы»

Напомним, в минувшее воскресенье в Детском парке Симферополя прошло прощание с Масленицей. Жители города водили хороводы и играли в традиционные игры.

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