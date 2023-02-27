Работнику симферопольский сауны грозит до семи лет колонии за разбойное нападение

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Симферополе задержан сотрудник сауны, избивший и обворовавший местного жителя. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

36-летний пострадавший познакомился в сауне с двумя местными работниками - девушкой и мужчиной. После отдыха он решил пригласить сотрудницу к себе домой, та не отказалось, но вечером заявилась вместе со своим коллегой. Последний напал на потерпевшего, избил его, разбил его телефон и украл 45 тысяч рублей.

- В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска выявлен и задержан 41-летний житель Симферополя, ранее судимый за незаконный оборот наркотических средств, - говорится в сообщении пресс-службы. Возбуждено уголовное дело. Работнику сауны грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Севастополе будут судить экс-участкового за взятки на сумму 35 тысяч рублей. За такое вознаграждение он закрывал глаза на незаконную торговлю морепродуктами на набережной Назукина.

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