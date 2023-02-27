В Крыму адвокат получила условный срок за мошенничество на миллион рублей

Суд в Симферополе приговорил к условному сроку бывшего адвоката Фото: Алексей БУЛАТОВ

Суд в Симферополе приговорил к условному сроку бывшего адвоката. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым, женщину признали виновной в мошенничестве на миллион рублей.

– Установлено, что осужденная, располагая информацией о заинтересованности подзащитного в неизбрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу и возвращении предметов и документов, изъятых в ходе обыска, решила воспользоваться этим в целях хищения денежных средств. Она сообщила общему знакомому о якобы наличии у нее возможности за денежное вознаграждение в размере 1,1 млн рублей обеспечить благоприятный для подзащитного исход событий по уголовному делу путем передачи их следователю, – говорится в сообщении.

На самом деле никаких договоренностей со следователем у нее не было. Получив от подзащитного деньги, женщина распорядилась ими по своему усмотрению.

В ходе предварительного расследования она полностью возместила ущерб. Киевский районный суд Симферополя приговорил женщину к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком 1,5 года.

– В настоящее время статус адвоката женщине прекращен, – добавили в прокуратуре.

Ранее сообщалось, что работнику симферопольский сауны грозит до семи лет колонии за разбойное нападение. Жертвой стал один из посетителей заведения, в котором он работает.

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