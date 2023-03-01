Через пролив паромами перевезено более 94 тысяч пассажиров с 9 октября

По проливу нет штормовых предупреждений на 1 марта Фото: Дмитрий СТЕШИН

После возобновления работы Керченской переправы паромами, работающими на линии, в обе стороны было перевезено более 94 тысяч пассажиров.

- С начала работы Керченской паромной переправы с ночи на 9 октября по 1 марта через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 94 018 пассажиров, 73 440 единиц автотранспорта и 8 417 ж/д вагонов, - говорится в сообщении.

Отмечается также, что паромами, работающими на линии, совокупно выполнено 2 361 рейс.

Ранее сообщалось, что Крымский мост полностью открыли для автомобилей на 39 дней раньше срока. Ремонт автодорожной части, пострадавшей 8 октября 2022 года, закончен.

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