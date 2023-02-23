Крымский мост полностью открыли для автомобилей на 39 дней раньше срока

Крымский мост - украшение России! Фото: Инфоцентр Крымский мост

23 февраля в министерстве транспорта Крыма озвучили радостную новость:

- Все работы по восстановлению автодорожной части Крымского моста завершены!

Здорово и радостно, что удалось отремонтировать масштабное инженерное сооружение, на котором 8 октября 2023 года недруги взорвали грузовик.

Мост через Керченский пролив строили с душой, ударными темпами, вот и восстановительные работы прошли тоже на оптимистичной волне, в динамичном ритме.

- Планировалось пустить автотранспорт по обеим сторонам Крымского моста 3 апреля 2023 года. Но все работы закончили за 4,5 месяца, более чем на месяц раньше намеченного срока, - отметили в ведомстве.

Мост ремонтировали в несколько этапов. В первую очередь высококвалифицированные специалисты привели в порядок правую автодорожную часть. Для замены четыре поврежденных пролетов понадобилось свыше 1200 тонн различных металлоконструкций. Второй этап – укладка асфальтобетона, нанесение дорожной разметки, восстановление освещения и ограждение. В итоге уже 5 декабря удалось запустить движение по правой части Крымского моста.

На левой стороне, которой теракт нанес меньший ущерб, чем противоположной, специалисты также заменили поврежденные пролеты на новые, поставили мачты освещения и уложили слой асфальтобетонной смеси.

И вот, пожалуйста, Крымский мост полностью открыт для автомобильного движения по всем его полосам на 39 дней раньше срока! Замечательный подарок крымчанам и гостям полуострова к Дню защитника Отечества.

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