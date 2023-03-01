В Севастополе ребенка-инвалида обеспечили лекарством после вмешательства прокуратуры

После вмешательства прокуратуры Департаментом здравоохранения организованы закупочные процедуры для обеспечения ребенка жизненно необходимым препаратом Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Севастополе после проверки прокуратуры сотрудникам медучреждения удалось закупить дорогостоящий препарат, жизненно необходимый 9-летнему мальчику-инвалиду. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Проверку провели после обращения его мамы. Мальчик страдает редким (орфанным) заболеванием – «прогрессирующая мышечная дистрофия Дюшенна». Для нормальной жизни ему регулярно нужно принимать препарат «Казимирсен» («Амондис 45») - 416 флаконов в год. На такое количество лекарства требуется 64 миллиона рублей. Но ребенок по закону имеет право на льготное лекарственное обеспечение. Отмечается, что, среди прочего, данный препарат еще и не зарегистрирован на территории РФ.

- В Департамент здравоохранения Севастополя поступила заявка из ГБУЗС «Севастопольская городская больница № 9» на бесплатное обеспечение ребенка-инвалида указанным лекарством. Однако органом исполнительной власти достаточные и результативные меры, направленные на его приобретение для мальчика, не приняты, - говорится в сообщении.

После вмешательства в это дело прокуратуры Департамент здравоохранения закупил нужный препарат.

Напомним, ранее Следком начал проверку после рождения мертвого младенца в больнице Симферополя. Чтобы понять, почему абсолютно доношенная девочка умерла во время своего рождения, проводят медэкспертизу тела крохи.

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