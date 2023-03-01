В 2023 год виноградари Крыма получат 870 млн рублей господдержки

В этом году крымские виноградари получат 870 миллионов рублей государственной поддержки Фото: Марина СИЗОВА

В этом году крымские виноградари получат 870 миллионов рублей государственной поддержки. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Республики Крым Андрей Савчук.

– Отрасль виноградарства является для Крыма одной из приоритетных. За прошедшие девять лет в это направление вложена господдержка порядка 5 миллиардов рублей. В этом году виноградарям будет направлено 870 миллионов рублей, – написал он в своем телеграм-канале.

В настоящее время в хозяйствах республики проходит сезонная обрезка виноградников. Уже обрезано около 8,65 тысяч гектаров – больше половины всей площади.

Ранее сообщалось, что в Крыму за восемь лет заложили 6,2 тысячи гектаров виноградников. Валовой сбор плодов и ягод на 1 декабря 2022 года составил 131 тыс. тонн.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50