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НовостиОбщество1 марта 2023 15:05

В 2023 год виноградари Крыма получат 870 млн рублей господдержки

За последние девять лет государство вложило в отрасль порядка 5 млрд рублей
Дмитрий Коренев
В этом году крымские виноградари получат 870 миллионов рублей государственной поддержки

В этом году крымские виноградари получат 870 миллионов рублей государственной поддержки

Фото: Марина СИЗОВА

В этом году крымские виноградари получат 870 миллионов рублей государственной поддержки. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Республики Крым Андрей Савчук.

– Отрасль виноградарства является для Крыма одной из приоритетных. За прошедшие девять лет в это направление вложена господдержка порядка 5 миллиардов рублей. В этом году виноградарям будет направлено 870 миллионов рублей, – написал он в своем телеграм-канале.

В настоящее время в хозяйствах республики проходит сезонная обрезка виноградников. Уже обрезано около 8,65 тысяч гектаров – больше половины всей площади.

Ранее сообщалось, что в Крыму за восемь лет заложили 6,2 тысячи гектаров виноградников. Валовой сбор плодов и ягод на 1 декабря 2022 года составил 131 тыс. тонн.

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