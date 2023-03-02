Водохранилища Крыма накопили 170,5 млн кубометров воды

Общий объем воды в крымских водохранилищах к концу февраля составил 170,5 млн кубометров Фото: Виталий ПАРУБОВ

Общий объем воды в крымских водохранилищах к концу февраля составил 170,5 млн кубометров, что на 7 млн кубометров больше, чем месяц назад, но на 17,64 млн кубометров меньше, чем год назад. Об этом сообщается на сайте Крымского гидрометцентра.

– К началу весны общий суммарный объем воды в водохранилищах, расположенных в руслах рек, составил 170,49 млн кубометров, что на 7,15 млн кубометров больше, чем месяц назад, но на 17,64 млн кубометров меньше, чем год назад, – говорится в сообщении.

При этом установившаяся в конце месяца аномально теплая погода привела к таянию снега в горных районах и увеличению водности некоторых рек северного предгорья.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что власти республики рассматривают возможность строительства в Бахчисарайском районе нового водохранилища для нужд Ялты. Кроме того, в марте на обсуждение будет вынесен вопрос о строительстве Солнечногорского водохранилища под Алуштой.

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