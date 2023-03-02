Прокуратура выяснит причину экстренного торможения лифта в доме Симферополя

Фото: пресс-служба прокуратуры Крыма

Прокуратура начала проверку после экстренного торможения лифта в многоквартирном доме № 8 по улице Сизаса в Симферополе.

- По предварительной информации, инцидент произошел сегодня, 2 марта 2023 года, в утреннее время в подъезде многоэтажного дома. Двигавшийся вниз лифт остановился на втором этаже. В нем находились 4 несовершеннолетних и 1 взрослый, - говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Ранее сообщалось, что в Севастополе ребенка-инвалида обеспечили лекарством после вмешательства прокуратуры. Для нормальной жизни ему регулярно нужно принимать препарат «Казимирсен» («Амондис 45») - 416 флаконов ежегодно.

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