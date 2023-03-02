Симферопольца осудили на четыре года колонии за продажу «соли»

По итогу апелляционного рассмотрения, Верховный Суд Республики Крым оставил без изменения назначенное судом первой инстанции наказание Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителю Симферополя вынесли приговор за продажу наркотика стоимостью в одну тысячу рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда РФ.

- Согласно приговору суда первой инстанции, житель Симферополя сбыл сверсток наркотического средства-соли за 1000 рублей. Покупателем оказалось лицо, привлеченное сотрудниками правоохранительных органов для участия в проведении «контрольной закупки». После приобретения наркотическое средство было сдано сотрудникам полиции, а сбытчик задержан, - говорится в сообщении.

Мужчину осудили на четыре года колонии строгого режима. Защитник подал апелляцию, чтобы смягчить наказание, однако суд оставил приговор без изменения. Отягчающим обстоятельством был признан рецидив преступлений.

Ранее экс-начальника управления администрации Керчи осудили за взятки деньгами и айфонами. Он получил девять лет колонии.

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