Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия2 марта 2023 13:50

Симферопольца осудили на четыре года колонии за продажу «соли»

Мужчину приговорили к четырем годам колонии строгого режима
Екатерина НАЗАРОВА
По итогу апелляционного рассмотрения, Верховный Суд Республики Крым оставил без изменения назначенное судом первой инстанции наказание

По итогу апелляционного рассмотрения, Верховный Суд Республики Крым оставил без изменения назначенное судом первой инстанции наказание

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителю Симферополя вынесли приговор за продажу наркотика стоимостью в одну тысячу рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда РФ.

- Согласно приговору суда первой инстанции, житель Симферополя сбыл сверсток наркотического средства-соли за 1000 рублей. Покупателем оказалось лицо, привлеченное сотрудниками правоохранительных органов для участия в проведении «контрольной закупки». После приобретения наркотическое средство было сдано сотрудникам полиции, а сбытчик задержан, - говорится в сообщении.

Мужчину осудили на четыре года колонии строгого режима. Защитник подал апелляцию, чтобы смягчить наказание, однако суд оставил приговор без изменения. Отягчающим обстоятельством был признан рецидив преступлений.

Ранее экс-начальника управления администрации Керчи осудили за взятки деньгами и айфонами. Он получил девять лет колонии.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50