В Крыму выросло число малых и средних предприятий

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В 2022 году показатели по количеству субъектов МСП и самозанятых в Крыму перевыполнены в 1,3 раза. Об этом сообщила вице-премьер - министр финансов Крыма Ирина Кивико.

– Важным показателем деловой активности в регионе и комфортности ведения бизнеса стал значительный рост числа малых и средних предприятий в республике. В 2022 году показатели по количеству субъектов МСП и самозанятым перевыполнены в 1,3 раза. По итогам 2022 года их число превысило 162 тысячи. Это внушительный показатель, – приводит слова Кивико пресс-служба Минэкономразвития РК.

Ранее сообщалось, что собственные доходы бюджета Крыма по итогам 2022 года превысили 69,7 млрд рублей, что на 18,8% выше показателя 2021 года. Лидирующие позиции в структуре налоговых и неналоговых доходов республиканского бюджета заняли налог на доходы физических лиц (НДФЛ) – 33,8%, налог на прибыль организаций – 19,4% и акцизы – 17,1%.

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