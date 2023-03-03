В Симферополе отремонтируют дорогу после жалобы в администрацию Президента РФ

Фото: Юрий Гоцанюк/Tg

В крымской столице запланирован капремонт автодороги на улице Ленной. Дорогу приведут в порядок после обращения местной жительнице с данной просьбой в администрацию президента.

- Сегодня через администрацию Президента РФ вместе с заместителем министра транспорта РК Дмитрием Сергеевичем Горбом и главой администрации Симферополя Михаилом Афанасьевым выслушал обращение жительницы крымской столицы. Женщина просит отремонтировать автомобильную дорогу общего пользования по улице Лунной, - рассказал председатель Совмина Крыма Юрий Гоцанюк.

По его словам, дорога длиной 922 метра проходит в зоне малоэтажной жилой застройки. Ее протяженность 922 метра. К настоящему моменту готова проектная документация по предстоящему капремонту. Кроме того, работы одобрены госэкспертизой. В ходе работ также намерены установить на улице освещение и обустроить остановочные павильоны. Ремонт намерены завершить к концу декабря 2023 года.

Ранее сообщалось, что в Севастополе построят дорожную развязку на подъезде к новому микрорайону. Новая транспортная артерия соединит Проспект Октябрьской Революции, Фиолентовское шоссе и улицу Вакуленчука.

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