Капитальный ремонт хирургического отделения Симферопольской ЦРКБ завершен на 75%

Фото: пресс-служба Минздрава РК

Капремонт хирургического отделения ГБУЗ РК «Симферопольской центральной районной клинической больницы» окончен на 75%.

Как пишет КИА со ссылкой на главврача медицинской организации Юрия Семенова, чтобы не приостанавливать работу отделения и процесс оказания медпомощи, ремонт проводится поэтапно.

Так, в одном крыле здания работы завершены окончательно, именно там временно располагается все отделение. Во втором крыле рабочие к настоящему моменту завершили монтаж систем водоснабжения, канализации и отопления. Сейчас выполняются работы по монтажу электрических сетей и проводятся отделочные работы. В планах еще установить сантехнику, смонтировать систему вентиляции, кабельных линий сети связи, видеонаблюдения и пожарной сигнализации.

Все работы, которые проводятся в рамках целевой программы «Модернизация государственных учреждений здравоохранения с целью доведения их до федеральных стандартов и нормативов», должны быть завершены в первом полугодии 2023 года. На ремонтные работы это объекта будет израсходовано более 74 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что в Симферополе отремонтируют дорогу после жалобы в администрацию Президента РФ. Речь идет о дороге общего пользования по улице Лунной.

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