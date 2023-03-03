В Ялте в ближайшее время откроют 200 дополнительных мест в детских садах Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ялте в ближайшее время откроют 200 дополнительных мест в детских садах, сообщила глава местной администрации Янина Павленко в ходе прямого эфира, организованного ЦУР Республики Крым.

- Более 20 лет в городе длились проблемы с детским садом «Ивушка». Сейчас пакет документов на его открытие, на получение лицензии передан во все соответствующие инстанции. Детский сад в ближайшее время примет первых сто своих воспитанников, – сообщила глава администрации Ялты.

Также, по ее словам, скоро в городе откроется еще один детсад на 100 мест на улице Кривошты. Кроме того, на завершающей стадии находится строительство новой школы на улице Тимирязева.

Ранее сообщалось, что капитальный ремонт хирургического отделения Симферопольской ЦРКБ завершен на 75%. На ремонтные работы это объекта всего будет израсходовано более 74 миллионов рублей.

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