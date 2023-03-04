В Крыму 8 и 18 марта объявили нерабочими днями

В Крыму много мест, где можно хорошо провести праздничные выходные. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Жителей республики в марте ждут две сокращенные рабочие недели. Такое решение приняло правительство региона, официальная информация о дополнительных днях отдыха в марте 2023 года, появилась на сайте министерства труда и социальной защиты Республики Крым.

Нерабочими праздничными днями являются: 8 марта - Международный женский день и 18 марта - День воссоединения Крыма с Россией, - сообщили в ведомстве.

В Минтруда отметили, что «рабочее время в предпраздничные рабочие дни во вторник 7 марта и в пятницу 17 марта сокращается на 1 час».

Поскольку 18 марта – это субботу, то чиновники разрешили отдохнуть еще и 20 марта.

Как известно, нет правил без исключений – тем, у кого шестидневная рабочая неделя, 20 марта придется трудиться в обычном режиме.

Скучать в выходные дни не доведется - уже есть программа мероприятий на 8 марта.

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