Керченская паромная переправа перевезла 96 тысяч пассажиров

Паромная переправа работает в штатном режиме. Фото: Дмитрий СТЕШИН/архив КП

В министерстве транспорта России обнародовали статистику работы паромов, соединяющих Керченский полуостров с Краснодарским краем.

- С начала работы Керченской паромной переправы с ночи на 9 октября по 4 марта через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 96 182 пассажира, 75 241 единица автотранспорта и 8 673 железнодорожных вагона, - такие данные озвучили в пресс-службе ведомства.

Всего паромы, которые работают на линии, выполнили 2 430 рейсов.

4 марта по Керченскому проливу нет штормовых предупреждений. Погода довольно комфортная для судоходства – скорость юго-западного ветра до 14 м/сек, видимость хорошая, хотя местами наблюдается дымка, высота волны 20-70 сантиметров, воздух прогрелся до плюс 10 градусов, температура морской воды всего плюс 4-5 градусов.

Напоминаем, что работа паромов возобновлена после инцидента, произошедшего на Крымском мосту 8 октября 2022.

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