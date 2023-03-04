В Севастополе с 7 на 8 марта изменится схема движения

Севастополь. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

В правительстве Севастополя, а именно в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, сообщили, что с 7 на 8 марта на восьмом этапе трассы Таврида изменится схема организации дорожного движения.

Изменение движения в Севастополе с 7 на 8 марта. Фото: sev.gov.ru

Изменение движения в Севастополе с 7 на 8 марта. Фото: sev.gov.ru

- Со стороны Ялтинского кольца в Инкерман движение будет осуществляться под путепроводом, в обратном направлении – по улице Чернореченской, - сообщили в ведомстве.

Важная деталь - движение по направлению из Симферополя в Севастополь не изменится, то есть останется прежним.

Власти призывают автолюбителей быть очень внимательными, сидя за рулем, чтобы при движении учесть все дорожные знаки, установленные для обеспечения безопасности дорожного движения.

Напоминаем, что месяц тому назад в городке строителей Тавриды произошел пожар, унесший несколько человеческих жизней.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50