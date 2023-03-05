Почти 97 тысяч пассажиров перевезли на паромах после возобновления работы Керченской переправы

По проливу нет штормовых предупреждений 5 марта Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

С начала работы Керченской паромной переправы 9 октября паромами в обе стороны было перевезено более 96 тысяч пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.

- С начала работы Керченской паромной переправы с ночи на 9 октября по 5 марта через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 96 903 пассажира, 75 872 единицы автотранспорта и 8 773 железнодорожных вагона, - говорится в сообщении.

Паромами, работающими на линии, за указанный период было выполнено 2 450 рейсов.

Ранее сообщалось, что Крымский мост полностью открыли для автомобилей на 39 дней раньше срока. Ремонт автодорожной части, пострадавшей 8 октября 2022 года, закончен.

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