Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество5 марта 2023 9:15

Несколько улиц Симферополя остались без воды 5 марта из-за аварий на сетях

Ограничения будут действовать несколько часов
Екатерина НАЗАРОВА
Ограничения подачи воды связаны с авариями на сетях

Ограничения подачи воды связаны с авариями на сетях

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Часть Симферополя 5 марта осталась без воды из-за аварии на водных сетях, сообщили в ГУП РК «Вода Крыма».

До 14:00 краны будут сухими по на улицах Октябрят и Перегонец, а также на прилегающих улицах и переулках.

Также до 14:00 частично без воды остались улицы Киевская и Железнодорожная. Ограничения могут коснуться прилегающих улиц и переулков.

Ранее сообщалось, что в Симферополе 5 марта переменная облачность. Днем местами небольшой дождь. Ветер юго-западный от 8 до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +2 до +4 градусов, днем от +8 до +10 градусов.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50