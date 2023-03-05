В Севастополе 78-летняя пенсионерка перевела мошенникам более двух миллионов рублей

Жертвой телефонных злоумышленников стала пожилая женщина 1945 года рождения Фото: Даниил ОПАРИН

В Севастополе 78-летняя местная жительница перевела мошенникам более двух миллионов рублей, сообщили в пресс-службе местного УМВД.

В Севастополе местная жительница перечислила более двух миллионов рублей дистанционным мошенникам.

С пожилой женщина связался человек, представившийся представился сотрудником Центрального банка России, и под предлогом защиты ее сбережений убелил перечислить крупную сумму на продиктованные им счета.

- Выполняя инструкцию преступника, женщина тремя транзакциями перечислила 2 миллиона 275 тысяч рублей, а когда осознала, что стала жертвой мошенников, то обратилась в полицию, - говорится в сообщении.

После было возбуждено и расследуется уголовное дело.

Напомним, ранее был задержан житель Евпатории, убивший бывшую супругу на почве ревности. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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