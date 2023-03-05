В Симферополе работают три агроярмарки в преддверии 8 марта

Фото: пресс-служба Минсельхоза Крыма

Три ярмарочные локации 5 марта открылись в крымской столице перед Международным женским днем. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхоза Крыма.

- Сегодня в Симферополе в преддверии самого нежного весеннего праздника работают три наши ярмарочные локации, которые организованы Минсельхозом Крыма совместно с администрацией Симферополя перед Международным женским днем, - говорится в сообщении.

Торговые площадки находятся на улице Ракетной, 10, Куйбышева, 21 и в микрорайоне Каменка на улице Крымской весны.

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