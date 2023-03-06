Двое крымчан получили два года условно за незаконных вылов рыбы на 300 тысяч рублей

Приговор в законную силу не вступил Фото: Артем КИЛЬКИН

В Крыму вынесли приговор двум местным жителям за незаконный вылов крупной партии креветок и рыбы. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

- Осужденные в нарушение правил рыболовства, с использованием запрещенного орудия лова, в местах нереста и на миграционных путях креветки и бычка, в акватории Керченского пролива Азовского моря совершили незаконный вылов 5,5 тыс. экземпляров креветки черноморской травяной, а также свыше 450 экземпляров различных рыб (пиленгас, атерина, бычок), - говорится в сообщении. Ущерб от их действий был оценен в 300 тысяч рублей. В качестве наказания они получили по два года лишения свободы условно с испытательным сроком на аналогичный период.

Напомним, ранее двоих крымчан осудили на условный срок за вылов креветок на один миллион рублей. Силовики их задержали с поличным в октябре 2021 года.

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