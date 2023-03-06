В Симферополе высадят более 10 тысяч цветов

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

В Симферополе высадят тысячи цветов, которые в настоящее время выращивают в специальных теплицах. Начало весенней высадки запланировано на 13 марта.

- К 18 марта виола и маргаритка приедут на городские клумбы: это и сквер Победы, и сквер Айвазовский, и сквер Казанский. Чуть попозже они приедут на военное кладбище и вечный огонь, - цитирует КИА замдиректора МБУ «Горзеленхоз» Марию Бороненкову.

Совсем скоро зеленые зоны города украсят розы, георгины, маргаритки и другие виды цветов.

Ранее жители Крыма начали массово выкладывать фото цветущего миндаля. «Комсомолка» собрала яркую подборку красивых снимков.

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