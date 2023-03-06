Паромами через Керченский пролив перевезено более 97 тысяч пассажиров

Действующих штормовых предупреждений по проливу нет Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

После возобновления Керченской переправы паромами в обе стороны было перевезено более 97 тысяч пассажиров, сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.

- С начала работы Керченской паромной переправы с ночи на 9 октября по 6 марта через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 97 699 пассажиров, 76 581 единица автотранспорта и 8 811 железнодорожных вагонов, - говорится в сообщении.

Паромами, работающими на линии, совокупно выполнено 2 472 рейса.

Напоминаем, что работа паромов возобновлена после инцидента, произошедшего на Крымском мосту 8 октября 2022 года.

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