Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество6 марта 2023 8:27

Паромами через Керченский пролив перевезено более 97 тысяч пассажиров

За все время паромами, работающими на линии, было выполнено 2 472 рейса
Екатерина НАЗАРОВА
Действующих штормовых предупреждений по проливу нет

Действующих штормовых предупреждений по проливу нет

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

После возобновления Керченской переправы паромами в обе стороны было перевезено более 97 тысяч пассажиров, сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.

- С начала работы Керченской паромной переправы с ночи на 9 октября по 6 марта через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 97 699 пассажиров, 76 581 единица автотранспорта и 8 811 железнодорожных вагонов, - говорится в сообщении.

Паромами, работающими на линии, совокупно выполнено 2 472 рейса.

Напоминаем, что работа паромов возобновлена после инцидента, произошедшего на Крымском мосту 8 октября 2022 года.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50