В Крыму завершили ремонт участка дороги Раздольное – Корнеевка

В текущем году в республике планируют отремонтировать более 160 км дорог регионального и межмуниципального значения Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Крыму завершился ремонт автомобильной дороги Раздольное – Корнеевка. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале правительства Республики Крым.

– Завершены работы по ремонту участка автодороги Раздольное – Корнеевка. Было отремонтировано 2,8 км участка автодороги, – говорится в сообщении.

Отмечается, что в текущем году в республике планируют отремонтировать более 160 км дорог регионального и межмуниципального значения.

Ранее сообщалось, что в Крыму к 2025 году намерены привести к нормативному состоянию 50% дорог. В планах, в частности, завершить строительство первого этапа южного обхода Симферополя.

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