Жителю Джанкойского района, искавшему наркотики в кустах, грозит три года колонии

25-летний житель Джанкойского района подозревается в хранении наркотиков в значительном размере без цели сбыта Фото: Артем КИЛЬКИН

25-летний житель Джанкойского района подозревается в хранении наркотиков в значительном размере без цели сбыта (часть 1 стать 228 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Республике Крым.

– Сотрудники патрульно-постовой службы полиции в ходе патрулирования в лесном массиве обратили внимание на молодого человека, который что-то искал в кустах. При виде сотрудников полиции он выбросил на землю сверток, внутри которого находился полимерный пакет с кристаллообразным веществом светлого цвета, – говорится в сообщении.

Мужчину немедленно задержали. Он рассказал полицейским, что заказал наркотик на одном из интернет-сайтов, получил координаты и пришел забирать «посылку».

Как выяснилось по результатам экспертизы, в свертке находилось производное N-метилэфедрона массой 0,99 грамма. Возбуждено уголовное дело, мужчине грозит до трех лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Крыму учитель музыки попался на выращивании марихуаны – в его квартире нашли два куста наркосодержащего растения. Мужчину оштрафовали на девять тысяч рублей.

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