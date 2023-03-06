Фото: МБУК "Парки столицы"

В Детском парке Симферополя появилась весенняя фотозона, сообщили в МБУК «Парки столицы».

Фото: МБУК "Парки столицы"

- Красочная фотозона создает весеннее настроение, ощущение праздника и является уютным местом для ярких снимков. Отличной всем весны и красивых фотографий! – говорится в сообщении.

Жителям крымской столицы предлагают сделать интересные кадры, а потом поделиться ими в комментариях.

Ранее сообщалось, что в Симферополе высадят более 10 тысяч цветов. Клумбы города украсят розы, георгины, маргаритки и другие виды цветов.

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