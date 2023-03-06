В выходные на агроярмарках в Симферополе реализовали около 100 тонн продукции

Фото: телеграм-канал Андрея Савчука

На сельскохозяйственных ярмарках, работавших в Симферополе в минувшие выходные, реализовано порядка 100 тонн продукции. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Республики Крым Андрей Савчук в своем телеграм-канале.

В выходные работали шесть площадок. В воскресенье к постоянным торговым локациям добавилась еще одна – на улице Куйбышева.

– Бойкая торговля начиналась с раннего утра и уже к полудню сельхозтоваропроизводители реализовывали практически весь свой товар, – отметил Савчук.

Следующая сельхозярмарка пройдет 18 марта, в День Воссоединения Республики Крым с Российской Федерацией. Площадки будут работать по адресам: ул. Севастопольская 80/3; ул. Киевская 177; ул. Кечкеметская/Б. Куна.

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