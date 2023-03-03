5 марта в Симферополе пройдет сельскохозяйственная ярмарка

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

В воскресенье, 5 марта в Симферополе на улице Куйбышева откроется сельскохозяйственная ярмарка. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхоза Республики Крым.

– 5 марта на улице Куйбышева в районе дома № 21 в Симферополе в преддверии Международного женского дня будет открыта торговая площадка, – говорится в сообщении.

Ярмарка будет работать с 07:00 до 14:00.

Напомним, в это воскресенье также будут работать ярмарки на ул. Ракетной, 10 и в микрорайоне Каменка на ул. Крымской весны. Завтра, 4 марта торговые площадки будут работать по адресам: ул. Севастопольская 80/3; ул. Киевская 177; ул. Кечкеметская/Б. Куна.

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