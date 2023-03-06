И.о. директора Крымздрава подозревается в незаконном начислении себе премий

Исполняющий обязанности директора «Крымздрава» подозревается в незаконном начислении себе премий Фото: Олег ЗОЛОТО

Исполняющий обязанности директора «Крымздрава» подозревается в незаконном начислении себе премий. Об этом сообщается в телеграм-канале Комитета по противодействию коррупции Республики Крым.

– Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 160 УК РФ «Присвоение или растрата» по факту неправомерного начисления и выплаты себе премий и.о. директора ГКУ РК «Крымздрав» в значительном размере, – говорится в сообщении.

Отмечается, что основанием для возбуждения дела стали материалы проверки, проведенной комитетом.

Ранее КП-Крым писала, что в республике на четверть сократилось количество выявленных поддельных банкнот. Всего за минувший год был обнаружен 371 денежный знак, имеющий признаки подделки.

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