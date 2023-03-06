Керчанам поступают звонки с неизвестных номеров с призывами выяснить адреса бомбоубежищ

Такие телефонные звонки осуществляются с целью вызвать панические настроения среди жителей
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Жителям Керчи поступают звонки с неизвестных номеров якобы от сотрудников управляющих компаний с призывами выяснить адреса бомбоубежищ. Об этом сообщил мэр Керчи Святослав Брусаков.
– Управляющие компании не проводят никакой обзвон. Такие телефонные звонки осуществляются с целью вызвать панические настроения среди керчан, – написал Брусаков.
Градоначальник призвал керчан не поддаваться на провокации и сохранять спокойствие.
Напомним, в феврале в соцсетях распространилось сообщение о том, будто в подъезде одной из многоэтажек Симферополя вывесили объявление о сборе денег на обустройство бомбоубежищ в подвале дома. При этом адрес «бомбоубежища» оказался несуществующим. Глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев назвал сообщение фейком.
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