В парках и скверах Симферополя продолжается весенняя обрезка деревьев

Фото: телеграм-канал председателя Совмина Крыма Юрия Гоцанюка

В парках и скверах Симферополя продолжаются работы по обрезке зеленых насаждений и сносу аварийных деревьев.

– В сквере Тренева снесли шесть сухих деревьев, провели обрезку более 70 деревьев и кустарников, – сообщается в официальном телеграм-канале администрации города. – На очереди – парк Гагарина.

Ранее работы в парке Тренева проинспектировал председатель Совмина Крыма Юрий Гоцанюк. Он отметил, что такая работа должна идти во всех муниципалитетах республики и обязательно контролироваться главами администраций, руководителями профильных служб.

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