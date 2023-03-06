В Джанкое сбили мужчину, переходившего дорогу в наушниках

Фото: пресс-служба МВД России по Республике Крым

Дорожная авария произошла в Джанкое утром 6 марта. Как сообщает пресс-служба МВД России по Республике Крым, около 08:50 вблизи улицы Проезжей 34-летний водитель автомобиля Toyota Land Cruiser сбил 38-летнего пешехода, который двигался по дороге в попутном направлении по ходу движения машины и внезапно вышел на проезжую часть.

Пешеход получил телесные повреждения, его госпитализировали.

– В ходе выяснения обстоятельств стало известно, что пешеход, намереваясь перейти проезжую часть вне пешеходного перехода, будучи в наушниках, не убедился в собственной безопасности, – рассказали в ведомстве.

Ранее КП-Крым писала о ДТП, случившемся в Севастополе 1 марта: водитель «Шевроле» сбил школьницу, переходившую дорогу по «зебре». Ребенка доставили в больницу с различными травмами.

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