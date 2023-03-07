Паромами через Керченский пролив было перевезено более 98 тысяч пассажиров

7 марта по проливу объявлено штормовое предупреждение Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

С начала работы Керченской переправы 9 октября паромами в обе стороны было перевезено более 98 тысяч пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.

- С ночи на 9 октября по 7 марта через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 98 521 пассажир, 77 311 единиц автотранспорта и 8 966 железнодорожных вагонов, - говорится в сообщении.

Паромами, работающими на линии, совокупно выполнено 2 493 рейса.

Напомним, 23 февраля полностью для движения открыли Крымский мост. Ремонта удалось завершить на 39 дней раньше, чем планировалось.

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