Антикоррупционный комитет выявил факты мошенничества в деятельности Минсельхоза Крыма

В Минсельхозе Крыма выявлены факты мошенничества при оказании мер финансовой поддержки сельхозпроизводителям Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В министерстве сельского хозяйства Республики Крым выявлены факты мошенничества при оказании мер финансовой поддержки сельхозпроизводителям. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по противодействию коррупции РК.

Деятельность Минсельхоза проверили по поручению главы Республики Крым Сергея Аксенова. В ходе проверки были выявлены недостатки при выделении бюджетных средств на возмещение затрат, связанных с выловом рыбы, закупкой оборудования, приобретением племенного крупного рогатого скота, а также с поддержкой молодых специалистов АПК.

– Каждому выявленному факту мошенничества, а также должностным лицам, ответственным за этот участок работы, правоохранительными органами будет дана юридическая оценка, – говорится в сообщении.

В комитете добавили, что Минсельхозу РК предстоит провести мероприятия по упреждению новых фактов мошенничества и обеспечению действенного ведомственного контроля за целевым использованием субсидий.

Ранее стало известно, что и.о. директора Крымздрава подозревается в незаконном начислении себе премий. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 160 УК РФ – «Присвоение или растрата».

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