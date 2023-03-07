Утром 7 марта под Джанкоем водитель врезался в дерево, не справившись с управлением

Фото: пресс-служба МЧС по РК

Утром 7 марта на автодороге Джанкой – Красноперекопск (Советский район) произошло ДТП. Как сообщили в пресс-службе МЧС по Республике Крым, водитель не справился с управлением и врезался в дерево.

- В результате ДТП водитель транспортного средства получил травму ноги. Сотрудники МЧС оказали содействие медицинским работникам в наложении шины на поврежденную конечность пострадавшего. После чего транспортировали его к автомобилю СМП, для последующей госпитализации, - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Джанкое сбили мужчину, переходившего дорогу в наушниках. Мужчину госпитализировали, по факту ДТП проводится проверка.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50