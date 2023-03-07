Праздничные троллейбусы выйдут на улицы крымских городов 8 марта

Фото: пресс-служба Минтранса РК

Праздничные троллейбусы выйдут на улицы Ялты, Алушты и Симферополя в преддверии праздничного дня - 8 марта.

- 8 марта будет дан старт движению трех традиционных троллейбусов, посвященных Международному женскому дню – 8 Марта, которые будут курсировать по Симферополю, Алуште и Ялте и впервые с этого года каждый из них имеет свой индивидуальный дизайн, - цитирует «Крымская газета» сообщение пресс-службы Минтранса РФ.

Отмечается, что в крымской столице этот транспорт будет ходить по разным городским маршрутам, в Алуште - по маршруту №2 «Троллейбусная станция – Профессорский уголок», а в Ялте - по маршруту №1«Троллейбусная станция – Красноармейская».

Напомним, ранее сообщалось, что в Севастополе запустят новый маршрут в Юхарину балку с 18 марта. Автобусный маршрут будет курсировать с 5-го км Балаклавского шоссе.

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