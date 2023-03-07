Два экотехнопарка построят в Крыму

Фото: Минстрой Крыма

В Крыму построят два экотехнопарка: в Белогорском районе мощностью 500 тонн отходов в год и в Сакском районе мощностью 200 тысяч тонн отходов в год. Об этом сообщает пресс-служба Минстроя РК.

– Строящиеся комплексы предназначены для приема твердых коммунальных отходов, выборки и измельчения крупногабаритных материалов/отходов из общего потока ТКО, сортировки, выборки и накопления вторичных материальных ресурсов, компостирования органической фракции – «отсева» с накоплением, – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что за неделю с 19 по 25 февраля из Симферополя вывезли 676 тонн твердых коммунальных отходов. Всего с начала года вывезено больше 4900 тонн ТКО.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50