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НовостиОбщество7 марта 2023 11:25

Соборную мечеть Крыма планируют достроить к концу лета

На объекте уже поставили вышки, опоры, провели электроэнергию
Дмитрий Коренев
Фото: Соборная мечеть Крыма/Tg

Фото: Соборная мечеть Крыма/Tg

Соборную мечеть в Симферополе планируют достроить к концу лета. Об этом во вторник рассказал журналистам глава Республики Крым Сергей Аксенов.

– Сейчас подрядчик вышел на серьезные темпы, вышки там поставили, опоры, электроэнергию завели. К концу лета должны завершить. Деньги в полном объеме есть, меценаты все обеспечили, – сказал Аксенов.

Напомним, Соборная мечеть в Симферополе строится с октября 2016 года. Сроки сдачи объекта неоднократно переносились. В конце февраля этого года председатель Госкомитета по делам межнациональных отношений Республики Крым Айдер Типпа сообщил, что строительство мечети находится на завершающей стадии.

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