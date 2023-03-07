Соборную мечеть Крыма планируют достроить к концу лета

Фото: Соборная мечеть Крыма/Tg

Соборную мечеть в Симферополе планируют достроить к концу лета. Об этом во вторник рассказал журналистам глава Республики Крым Сергей Аксенов.

– Сейчас подрядчик вышел на серьезные темпы, вышки там поставили, опоры, электроэнергию завели. К концу лета должны завершить. Деньги в полном объеме есть, меценаты все обеспечили, – сказал Аксенов.

Напомним, Соборная мечеть в Симферополе строится с октября 2016 года. Сроки сдачи объекта неоднократно переносились. В конце февраля этого года председатель Госкомитета по делам межнациональных отношений Республики Крым Айдер Типпа сообщил, что строительство мечети находится на завершающей стадии.

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