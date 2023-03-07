В Симферополе проходит акция «С 8 марта, леди-донор»

В «Центре Крови» акция «ДонорLand – страна с большим сердцем» проходит второй год подряд Фото: Иван МАКЕЕВ

В ГБУЗ РК «Центр Крови» стартовала акция «С 8 марта, леди-донор». Она проходит в рамках донорского проекта «ДонорLand – страна с большим сердцем» и посвящена 8 Марта.

- История у каждого донора своя. Но очень часто донорство является просто порывом человека помогать другим, - цитирует «Крымская газета» завотделом комплектования донорских кадров республиканского «Центра крови» Ольгу Чос.

По ее словам, все женщины-доноры в праздничный день получат сувениры с донорской тематикой.

Ранее сообщалось, что праздничные троллейбусы выйдут на улицы крымских городов 8 марта. Они будут курсировать по Симферополю, Алуште и Ялте.

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