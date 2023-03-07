В поезда «Таврия» вернули вагоны люкс

В поезда «Таврия» в преддверии летнего сезона вернули вагоны люкс. Фото: «Гранд Сервис Экспресс»

В поезда «Таврия» в преддверии летнего сезона вернули вагоны люкс. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика «Гранд Сервис Экспресс» (ГСЭ).

– «Гранд Сервис Экспресс» вернул вагоны категории люкс в составы поездов «Таврия» №27/28 Москва – Симферополь (курсирует ежедневно) и №315/316 Симферополь – Адлер (курсирует через день), – говорится в сообщении.

В ГСЭ напомнили, что в люксовых вагонах шесть купе. Купе продается полностью на одного или двух пассажиров, дети до 10 лет проезжают бесплатно.

Напомним, билеты на поезда из Москвы и Санкт-Петербурга в Крым и Севастополь в мае начнут продавать максимум за 45 суток до отправления, а не за 90, как было ранее. Глубина продаж сокращается в связи с масштабной реконструкцией ж/д-инфраструктуры в Центральном транспортном узле.

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