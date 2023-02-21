Билеты на поезда в Крым из Москвы и Санкт-Петербурга будут продавать за 45 суток

Фото: «Гранд Сервис Экспресс»

Билеты на поезда из Москвы и Санкт-Петербурга в Крым и Севастополь в мае текущего года начнут продавать максимум за 45 суток до отправления, а не за 90, как было ранее. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

Глубина продаж сокращается в связи с масштабной реконструкцией ж/д-инфраструктуры в Центральном транспортном узле.

– Изменения коснутся поездов, курсирующих в сообщении с Москвой, Санкт-Петербургом, некоторыми городами Краснодарского края, Приволжья, Урала, Северного Кавказа и пр., – говорится в сообщении.

Новая глубина продаж будет установлена для поездов из Санкт-Петербурга на полуостров и обратно с датами отправления с начальных станций маршрута начиная с 17 мая; для поездов из Москвы на полуостров и обратно – начиная с 19 мая.

В компании подчеркнули, что изменения носят временный характер.

Ранее перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» сообщил, что летом текущего года маршрутная сеть поездов «Таврия» расширится. ГСЭ назначил четыре поезда из Москвы в Крым на летний период. Два поезда свяжут полуостров с Северной столицей, еще 11 – с другими регионами России.

Напомним, в курортный сезон 2023 года поездами в Крым и в обратном направлении планируют перевезти 3 миллиона пассажиров. За счет поставок 38 новых вагонов и привлечения в аренду свыше 400 вагонов планируется увеличить количество пар поездов с 17 до 22.

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