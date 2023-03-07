Аксенов: Межрегиональные связи Крыма и Белоруссии выходят на качественно новый уровень

Фото: Сергей Аксенов, t.me/Aksenov82

В рамках полноформатного Соглашения о торгово-экономическом и культурно-гуманитарном сотрудничестве между правительством РК и Витебским облисполкомом уже в ближайшее время будут реализованы совместные проекты. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава Республики Крым Сергей Аксенов.

По его словам, межрегиональные связи Крыма и Белоруссии выходят на качественно новый уровень.

– Соглашение станет еще одним шагом к укреплению и развитию торгово-экономических связей между нашими регионами. Белорусские предприятия всегда найдут поддержку в реализации интересных и значимых проектов в Крыму, а представители Витебской области и других регионов Республики Беларусь – желанные гости на крымской земле, – подчеркнул Аксенов.

Напомним, ранее Сергей Аксенов заявлял, что Крым готов предложить Белоруссии свои порты в качестве южных морских ворот ЕАЭС. Кроме того, отмечалось, что Белоруссия рассматривает крымские производственные площадки для локализации своих сборочных производств.

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