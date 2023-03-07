Ремонт моста на объездной Симферополя обойдется в 41 млн рублей

Дорожники приступили к ремонту моста на Восточном обходе Симферополя Фото: Алексей БУЛАТОВ

Дорожники приступили к ремонту моста на Восточном обходе Симферополя, сообщили в Службе автомобильных дорог Крыма.

– Дорожники приступили к работам по ремонту искусственного дорожного сооружения на автомобильной дороге общего пользования регионального значения Восточный обход г. Симферополя км 6+414 (на участке от ул. Ковыльной до ул. Бела Куна). Стоимость выполнения работ более 41 млн руб, – говорится в сообщении.

Завершить работы планируется до конца года. Также на этом участке будет отремонтирован надземный переход в районе улицы Ковыльной.

Автомобилистов просят учитывать эту информацию при планировании маршрутов.

Ранее сообщалось, что в Крыму к 2025 году намерены привести к нормативному состоянию 50% дорог. В планах, в частности, завершить строительство первого этапа южного обхода Симферополя.

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