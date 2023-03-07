Крымская железная дорога в феврале перевезла около 600 тысяч пассажиров

Фото: ФГУП «КЖД»

В феврале Крымская железная дорога перевезла около 600 тысяч пассажиров. Как сообщили в пресс-службе ФГУП «КЖД», в пригородном сообщении перевезено 402 958 пассажиров, поездами дальнего следования – 175 595.

– Перевезено 520,8 тыс. тонн грузов. Увеличились объемы перевозок железной руды, зерновых культур, строительных грузов, химикатов и сборных грузов, – сообщается в телеграм-канале КЖД.

Ранее сообщалось, что в 2022 году число пассажиров Крымской железной дороги выросло на 33,4%. За год перевезено более 8,3 млн человек. Поездами дальнего следования воспользовались 2,6 млн пассажиров, пригородными поездами – 5,6 млн.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50