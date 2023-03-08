Фото: mtur.rk.gov.ru

В Ялте прошло совещание по подготовке к курортному сезону 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства курортов и туризма Республики Крым.

Такие совещания с участием пользователей пляжей, работников туриндустрии и представителей ведомств проводятся по инициативе Минкурортов для оперативного решения проблемных вопросов. Как отметил министр курортов и туризма РК Вадим Волченко, высокий курортный сезон 2023 года не будет простым для санаторно-курортной и туристической сферы Крыма.

– Пока не очень высокий уровень бронирования отдыха на лето, соответственно, еще большое значение приобретают адекватность ценообразования и своевременность маркетинговых предложений, уровень сервиса, качества услуг, благоустройство городских и туристических пространств, а также вопросы безопасности как на воде, так и на суше, – сказал Волченко на совещании.

Мэр Ялты Янина Павленко отчиталась о завершении инвентаризации всех берегоукрепительных сооружений, которые также выполняют роль пляжных и променадных зон. Градоначальница заверила, что ни одна пляжная территория не останется без пользователя.

Ранее сообщалось, что Феодосия и Ялта вошли в топ-10 популярных направлений для отдыха в отелях. У Ялты шестое место, а у Феодосии - десятое.

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